Будет где покататься. В декабре для новосибирцев заработает 21 каток

Главный каток, как и в прошлом году, зальют возле Оперного театра.
В городе планируют залить двадцать один каток, все они будут готовы к Новому году — об этом сообщили в пресс-центр мэрии Новосибирска. Стоит отметить, что на этот раз власти решили не открывать катки в двух традиционных местах— на Михайловской набережной и в Центральном парке.
Адреса катков, которые в декабре будут работать в Новосибирске:
- Театральный сквер (площадь Ленина)
- Нарымский сквер
- ул. Парковая, 88
- ул. Станиславского, 1а
- ул. Учительская, 49
- ул. Софийская, 15
- ул. Саввы Кожевникова, 39
- ул. Зорге, 47
- ул. Планетная, 53
- ул. Республиканская, 12/1
- ул. Учительская, 61/1
- ул. Пархоменко, 2а
- ул. Дуси Ковальчук, 191
- ул. Мичурина, 10
- ул. Заельцовский парк, 1
- ул. Ельцовка 2-я, 12
- ул. Стартовая, 43/1
- ул. Золотодолинская, 2, к.1
- ул. Ватутина, 107
- «Дом отдыха» на ул. Микрорайон «Мочище», 4
- ул. Колхидская, 8а
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