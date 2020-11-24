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Будет где покататься. В декабре для новосибирцев заработает 21 каток

Главный каток, как и в прошлом году, зальют возле Оперного театра.

В городе планируют залить двадцать один каток, все они будут готовы к Новому году — об этом сообщили в пресс-центр мэрии Новосибирска. Стоит отметить, что на этот раз власти решили не открывать катки в двух традиционных местах— на Михайловской набережной и в Центральном парке.

Адреса катков, которые в декабре будут работать в Новосибирске:

  • Театральный сквер (площадь Ленина)
  • Нарымский сквер
  • ул. Парковая, 88
  • ул. Станиславского, 1а
  • ул. Учительская, 49
  • ул. Софийская, 15
  • ул. Саввы Кожевникова, 39
  • ул. Зорге, 47
  • ул. Планетная, 53
  • ул. Республиканская, 12/1
  • ул. Учительская, 61/1
  • ул. Пархоменко, 2а
  • ул. Дуси Ковальчук, 191
  • ул. Мичурина, 10
  • ул. Заельцовский парк, 1
  • ул. Ельцовка 2-я, 12
  • ул. Стартовая, 43/1
  • ул. Золотодолинская, 2, к.1
  • ул. Ватутина, 107
  • «Дом отдыха» на ул. Микрорайон «Мочище», 4
  • ул. Колхидская, 8а
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