Будет где покататься. В декабре для новосибирцев заработает 21 каток

В городе планируют залить двадцать один каток, все они будут готовы к Новому году — об этом сообщили в пресс-центр мэрии Новосибирска. Стоит отметить, что на этот раз власти решили не открывать катки в двух традиционных местах— на Михайловской набережной и в Центральном парке.

Адреса катков, которые в декабре будут работать в Новосибирске: