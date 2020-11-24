Ценные «экспонаты» теперь можно будет заказать в онлайне. Новосибирский краеведческий музей открыл интернет-магазин

Новосибирский краеведческий музей продолжает расширять свои онлайн-возможности, важным шагом для него стал запуск собственного интернет-магазина. Здесь любой желающий может приобрести музейные сувениры с доставкой по территории всей России. В том числе на сайте представлены популярные линейки «Сибирь в древности», «Трилобит Триша» и «Древняя фауна Сибири» — они выполнены на основе палеонтологической и археологической коллекций музея. В интернет-магазине можно присмотреть себе футболку с изображением «сибирского динозавра» Пситтакозавра или полезную термокружку из этой же серии с надписью «Замерз в Сибири». К слову, до конца года Краеведческий музей дарит подарок за каждую покупку.

Познакомиться с оригинальными сувенирами можно по ссылке

Фото: архивы пресс-служб