Перешагнули рубеж в 700 смертей. Последние новости коронавирусной пандемии в Новосибирской области

По сообщению оперштаба, за прошедшие сутки еще у ста семидесяти пяти новосибирцев выявили диагноз COVID-19. Выписали за это же время сто восемнадцать выздоровевших.

Общее число летальных случаев из-за коронавируса превысило отметку в семь сотен: по причине тяжелого течения инфекции в регионе умерло семьсот четыре пациента. За 23 ноября скончалось шесть новосибирцев: двое мужчин шестидесяти восьми лет и девяносто одного года, две женщины шестидесяти лет, а также пациентки в возрасте пятидесяти девяти и семидесяти шести лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас борются за жизнь двести пять человек, из них шестьдесят находятся на ИВЛ.