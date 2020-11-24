Перешагнули рубеж в 700 смертей. Последние новости коронавирусной пандемии в Новосибирской области

С учетом данных за минувший понедельник, в регионе зарегистрировали 21 606 случаев инфекции.
По сообщению оперштаба, за прошедшие сутки еще у ста семидесяти пяти новосибирцев выявили диагноз COVID-19. Выписали за это же время сто восемнадцать выздоровевших.
Общее число летальных случаев из-за коронавируса превысило отметку в семь сотен: по причине тяжелого течения инфекции в регионе умерло семьсот четыре пациента. За 23 ноября скончалось шесть новосибирцев: двое мужчин шестидесяти восьми лет и девяносто одного года, две женщины шестидесяти лет, а также пациентки в возрасте пятидесяти девяти и семидесяти шести лет.
В отделениях интенсивной терапии сейчас борются за жизнь двести пять человек, из них шестьдесят находятся на ИВЛ.
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