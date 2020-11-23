Олимпийский заплыв. В нашем городе построят новый бассейн, где будут тренироваться будущие чемпионы

Новый бассейн с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания (пятьдесят метров), планируют открыть в декабре 2022 года. Его построят для подготовки будущих олимпийских чемпионов. Об этом в правительстве Новосибирской области сообщили после личного приема губернатора.

В регионе на данный момент работают девяносто бассейнов, семьдесят восемь из них – крытые. И только один из них, бассейн «Нептун», имеет чашу длиной пятьдесят метров. Еще одно подобное сооружение – бассейн «Спортивный клуб армии» » на улице Воинской, построенный в 1967 году. Его здание стоит заброшенным, но уже на следующей неделе власти ждут заключение экспертизы по актуализированной проектной документации, а в следующем году на объект зайдут строители.



Как сообщил министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в 2021 году на реконструкцию (строительство) объекта запланировано выделение двухсот сорока шести миллионов рублей из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Андрей Травников поручил держать на контроле работы по объекту, начиная со своевременного получения заключения экспертизы.

В новом бассейне будет также оборудован фитнес-зал, универсальный спортивный и тренажерный залы.