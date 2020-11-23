«Дорожное покрытие неудовлетворительное»: новосибирские дороги назвали худшими в стране

В опросе на тему состояния российских дорог, проведенном экспертами сервиса Superjob, Новосибирск оказался худшим городом. В качестве респондентов выступила тысяча жителей сибирской столицы. Большинство опрошенных (сорок семь процентов) оценили дорожное покрытие как «неудовлетворительное», что является худшим показателем среди тридцати семи крупнейших городов страны. В итоге средний балл составил 2,69. Недалеко ушел и другой город Сибири — Томск — также оказавшийся в конце списка с результатом в 2,73 балла. Между тем, самые качественные дороги находятся по соседству с Новосибирском — в Тюмени, жители которой зачастую ставили своим дорогам «отлично» и «хорошо». Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, они находятся на втором и шестом местах соответственно.