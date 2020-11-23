В Новосибирской области зарегистрировали еще 172 случая коронавирусной инфекции

По информации регионального оперштаба, за 22 ноября коронавирус выявили еще у ста семидесяти двух новосибирцев. Выписались за прошедшие сутки шестьдесят шесть человек. Всего в регионе за период пандемии зарегистрировали 21 431 случай заражения, в том числе у 1 371 ребенка.

22 ноября еще пять пациентов скончались от ковида: женщина семидесяти девяти и лет и четверо мужчин шестидесяти одного года, шестидесяти шести, семидесяти четырех и восьмидесяти лет. В отделениях реанимации на данный момент находится сто восемьдесят два человека, на аппаратах ИВЛ — пятьдесят восемь новосибирцев.