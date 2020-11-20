Новосибирский перинатальный центр откроют в конце ноября. И все-таки его не будут перепрофилировать в ковидный госпиталь

В Новосибирске завершают строительство перинатального центра, планируется, что объект будет сдан 30 ноября. Об этом рассказал Константин Хальзов на брифинге по работе оперативного штаба. Министр здравоохранения подчеркнул, что центр не собираются перепрофилировать в коронавирусный госпиталь. Эту меру примут только в крайнем случае — если эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области значительно ухудшится. Если число заболевших в регионе станет критическим, в перинатальном центре смогут выделить двести двадцать мест для пациентов с COVID-19.