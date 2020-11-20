Снова максимальное число зараженных. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставили 186 новосибирцам

По данным оперативного штаба, за прошедший четверг в Новосибирской области зарегистрировано еще сто восемьдесят шесть случаев коронавируса. В целом за период пандемии заболела почти двадцать одна тысяча новосибирцев. Число выздоровевших — чуть больше семнадцати тысяч (в том числе сто семьдесят семь человек за 19 ноября). В больницах региона сейчас находится более трех с половиной тысяч пациентов.

Минувший четверг принес еще пять смертей от коронавирусной инфекции. Скончались двое мужчин тридцати девяти и семидесяти семи лет и три женщины сорока девяти, пятидесяти девяти и шестидесяти пяти лет. В реанимации сейчас лежат двести пять новосибирцев, шестьдесят из них — на ИВЛ.