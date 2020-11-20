Теперь в военный госпиталь Новосибирска будут привозить ковидных пациентов со всего города

Новосибирский военный госпиталь № 425 Центрального военного округа начинает лечить не только военнослужащих, но и гражданских пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Госпиталь увеличил количество мест для инфекционных больных: пятьдесят процентов коек дополнительно зарезервировали для лечения новосибирцев с COVID-19. «На данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет девяносто процентов, боксы с больными с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции заполнены на пятьдесят процентов, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. — Здесь проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население». По словам подполковника медицинской службы Андрея Соколова, в этом месяце больные с инфекциями реже обращаются к докторам, однако военные медики должны быть готовы к развитию любой ситуации.