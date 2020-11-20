Счастливый возраст. Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполняется 13 лет

Новосибирский зоопарк имени Шило поздравил медведицу Герду во всех своих аккаунтах и сообщил о праздничной пятнице, пригласив всех желающих. Торжественная программа начнется сегодня в 14:00 — стартует экскурсия и викторина на знание белых мишек. В 15:00 будет показательное кормление медведей, а в 15:45 работники зоопарка обещают «совместное поздравление „Каравай“». «Если вы хотите подарить подарок, Герда будет рада строительному конусу или канистре — это любимые игрушки наших медведей, — написано на страничке в Инстаграме. — Подарок можно будет оставить на поздравительном столике». Напомним, что у зоопарка теперь новый аккаунт @nskzoo_official — прежний Инстаграм взломали злоумышленники, восстановить его по-прежнему не удалось.

Фото: архивы пресс-служб