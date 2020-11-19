Вся четверть — на удаленке. Новосибирские школьники будут заниматься дистанционно по крайней мере до конца декабря

Школьники, которых с 16 ноября отправили на онлайн-обучение, будут заниматься дома как минимум до конца 2020 года. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он добавил, что ситуация по ковиду в регионе улучшилась: с начала четверти число заболевших в общеобразовательных учреждениях в целом уменьшилось. Тем не менее, ученики с шестого по десятый классы пока останутся «на заочке». «Причина такого решения ─ не только более высокая заболеваемость в группе ребят с шестого по десятый классы, но и в общем процентном соотношении количество педагогов, работающих с этими ребятишками, тоже болело», ─ прокомментировал министр. Впрочем, в начале декабря собираются поднять вопрос о возвращении за парты девятиклассников — в случае улучшения эпидемиологической ситуации в области.