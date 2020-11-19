Нанотехнологии для сердца. В Академгородке появился микроскоп, благодаря которому можно создавать протезы для сердечно-сосудистой системы

Новый микроскоп позволяет создавать металлические стенты для артерий — протезы для сердечно-сосудистой системы. Мелкие материалы покрывают особым лечебным составом, чтобы они лучше приживались и уменьшали риск повторного ухудшения состояния сосудов. Раньше условия были сложнее, поскольку ученые не имели специального оборудования для исследований. Новую технику удалось получить благодаря федеральному гранту: на высокоточный микроскоп с мощной оптикой потратили восемнадцать миллионов рублей. Микроскоп позволяет увеличить объект в десять тысяч раз. С помощью устройства можно разглядеть даже мельчайшие частицы стента под разными углами до нанометров, при этом оборудование не наносит совершенно никакого вреда образцу.