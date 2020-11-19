Город информационных технологий. Новосибирск претендует на звание российской IT-столицы

Стартовало народное голосование в рамках совместной номинации Премии Рунета 2020 и конкурса «Цифровой прорыв» за звание IT-столицы России. В число номинантов вошел и Новосибирск.

Победителями станут регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 годах. К участию в голосовании приглашаются все жители России. На сайте конкурса можно выбрать город, который по мнению голосующего занимает лидирующие позиции в цифровизации страны: имеет развитую IT-инфраструктуру, хорошую базу подготовки специалистов, сильные и перспективные проекты и стартапы, поддерживает IT-бизнес и привлекателен для профессионалов. Победитель, получивший наибольшее число голосов, получит право организации и проведения одного из этапов конкурса «Цифровой Прорыв» в 2021 году.

Выбрать свой город-победитель можно на сайте