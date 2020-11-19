За прошедшие сутки у 176 новосибирцев диагностировали коронавирус

По данным оперштаба Новосибирской области, за 18 ноября сутки диагноз «коронавирусная инфекция» выявили еще у ста семидесяти шести человек. За это же время выписали с выздоровлением сто шестьдесят семь переболевших новосибирцев. За весь период пандемии в регионе ковид подтвердился у двадцати тысяч семисот двенадцати человек, в том числе у тысячи трехсот тридцати трех детей.

За минувшую среду семь пациентов скончались из-за тяжелого течения инфекции: двое мужчин в возрасте тридцати девяти и шестидесяти семи лет и пять женщин семидесяти лет, восьмидесяти одного года, восьмидесяти двух, восьмидесяти трех и девяносто четырех лет. В отделениях реанимации сейчас борются за жизнь двести два пациента, пятьдесят один человек — на ИВЛ.