Препараты на полках. Дефицитные лекарства, которые применяют при лечении коронавирусной инфекции, завезли в новосибирские аптеки

Восемнадцать тысяч упаковок антибиотика широкого действия «Левофлоксацина» уже поступили в аптеки. Партия лекарства прошла предпродажную подготовку и доступна во всех аптеках муниципальной сети — об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. В первую очередь о поступлении антибиотиков оповещают тех новосибирцев, рецепты которых на эти препараты находятся в аптеках — на так называемом «отсроченном обслуживании» (когда требуемое лекарство в момент обращения отсутствовало). С 19 ноября в продажу поступает еще один лекарственный препарат — антибиотик «Клеримед». Всего закуплено двенадцать тысяч четыреста упаковок. Это уже третья масштабная партия антибиотиков, которую привозят в наш город, пытаясь избавить аптечный рынок от дефицита лекарств. На нехватку препаратов пациенты, в том числе с коронавирусной инфекцией, жалуются еще с середины октября.