Вставай на лыжи. В Нарымском сквере готовят лыжню

В Нарымском сквере откроют первую лыжню, это будет первый подобный объект в центре Новосибирска. По информации пресс-службы управления физкультуры и спорта мэрии города, работники муниципального учреждения «Стадион» уже приступили к подготовке площадки. Протяженность трассы составит километр — оборудуют ее возле теннисных кортов. Пока в сквере формируют трассу с помощью снегохода, сроки завершения работ напрямую зависят от погодных условий. «Чтобы полноценно открыть лыжню в Нарымском сквере нам, конечно, нужно больше снега. – подчеркнул заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов. — Сейчас подушка составляет около двух сантиметров. Для комфортного катания необходимо, как минимум, семь. После выпадения нужных объемов мы уже начнем нарезать лыжню».



В сквер уже привезли десятки пар лыж и ботинок, после открытия лыжни специалисты оценят активность новосибирцев. Если возникнет необходимость, в сквер завезут дополнительное снаряжение. Около лыжни организуют работу теплой раздевалки. Катание без выдачи инвентаря будет совершенно бесплатным.