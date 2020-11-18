Вакцину новосибирского «Вектора» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет

Вакцина «ЭпиВакКорона», зарегистрированная в середине октября, создана на основе пептидных антигенов. В настоящее время препарат, разработанный командой научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», проходит уже третью фазу пострегистрационных тестирований. На данном этапе вакцину разрешили испытывать на людях старше шестидесяти лет. Информацию об этом опубликовали на сайте государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ) Министерства здравоохранения РФ. Массовая вакцинация с использованием препарата «Вектора» запланирована на следующий год. Ожидается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.