Сухие пайки начнут выдавать новосибирским школьникам из многодетных и малоимущих семей

Новосибирским школьникам, которые учатся на дистанте, сухие пайки начнут выдавать с конца ноября. В продуктовые наборы входит эквивалент того питания, который ребенок получил бы в школе. «Пайки будут выдаваться. Муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, когда они их начнут выдавать. Я не вижу смысла выдавать их с первого дня по одной простой причине: есть стоимость питания ребенка в день, и мы выдаем эквивалент этого питания в субпродуктах, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Мы ориентировали муниципалитеты на конец ноября, чтобы они выдали эти пайки за две недели». Стоимость пайка для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет сто двадцать три рубля в день, для детей из многодетных и малоимущих семей — шестьдесят рублей. В наборы будут входить консервы, крупы и другие продукты.