Еще четыре новосибирца скончались от ковида. Общее число жертв в регионе за время пандемии — 670

По информации оперштаба, в Новосибирской области зарегистрировано сто восемьдесят два случая ковида за прошедший вторник. Выписались за вчерашний день сто пятьдесят четыре человека.

Минувшие сутки принесли еще четыре летальных случая из-за COVID-19: скончались трое мужчин шестидесяти двух, семидесяти и семидесяти шести лет и семидесятилетняя женщина. В реанимации на данный момент находятся сто девяносто восемь пациентов, в том числе пятьдесят три — на аппаратах ИВЛ.