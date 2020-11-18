Нет маски — жди наказания. Новосибирцев, нарушающих режим повышенной готовности, будут наказывать еще жестче

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Господин Травников обозначил приоритеты проведения контрольных мероприятий. В их числе – применение более жестких мер к нарушителям режима повышенной готовности. Также речь шла о повышении эффективности рейдов по соблюдению ограничительных мер.



Глава региона отметил: важно формировать ответственное отношение новосибирцев, а также организаций к соблюдению необходимых мер. Нужно носить маски, делать разметки на полу в торговых залах, проводить термометрию на входе, обеззараживать воздух. По словам заместителя губернатора Сергея Сёмки, сроки и объекты рейдов по соблюдению ограничительных мер уже определили. Контрольные мероприятия еженедельно проводят Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс, министерство ЖКХиЭ совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора и полиции. Проверки корректируют в зависимости от выявления новых случаев ковида и введения дополнительных ограничений.



«На ближайшей неделе запланирована проверка Минпромторгом региона отдельно стоящих предприятий торговли, торговых центров, фитнес-клубов, кинотеатров и бизнес-центров, — сказал замгубернатора. — Минэкономразвития определило перечень гостиниц и ресторанно-гостиничных комплексов, которые будут проверены. Минстроем определены застройщики и объекты проверок, особое внимание здесь будет уделено местам приема пищи. МинЖКХиЭ продолжит проверки расчетно-кассовых центров, колл-центров и управляющих компаний, которые работают с населением. Также совместно с транспортной полицией запланированы проверки на наземном, пригородном железнодорожном транспорте, при этом пассажиров, нарушающих масочный режим, будут высаживать». Губернатор региона отметил, что в настоящее время важно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований во всех сферах жизни общества.