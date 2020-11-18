Верните кино в торговые центры. Владельцы кинотеатров в ТЦ написали губернатору

Компании «Киномир» и «Киносити», работающие в Новосибирске написали письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Они попросили объяснить, почему правительство остановило работу кинотеатров в ТЦ, из-за чего опасность заражения ковидом в кинозалах ТЦ выше, чем в кинотеатрах, расположенных в отдельных зданиях (последние не попали под запрет). Также они задаются вопросом, нет ли в связи с этим здесь нарушения федерального закона «О защите конкуренции». «С нашей точки зрения, это несправедливо, потому что, например, наш кинотеатр имеет возможность обеспечить доступ зрителей без задействования основной галереи ТРЦ. У нас есть вход с улицы, — отметил замдиректора компании «Киносити» Валерий Карпов. — Второе — все-таки ограничения, которые введены на посещение кинотеатров в размере пятидесяти процентов, фактически делают залы полупустыми. Да и кинотеатры почти все на сегодня имеют необходимые системы вентиляции, рециркуляция воздуха тут значительно сильнее и лучше, чем в том же общественном транспорте или метро. Ну и такое закрытие фактически убивает киноиндустрию на корню, которая сегодня особенно низкомаржинальная, так как все сильные фильмы перенесены на следующий год». Аналогичные жесткие ограничения по работе кинотеатров существуют только в Бурятии и Краснодарском крае.