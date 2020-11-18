Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у нижегородского «Торпедо»

17 ноября «Сибирь» встретилась с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч состоялся в ледовом дворце спорта «Сибирь» и закончился со счетом 3:1 в пользу наших парней. В первом тайме, на шестнадцатой минуте, шайбу в ворота «Торпедо» забросил нападающий Микаэль Руохомаа. Во втором периоде, на тридцать второй минуте, наш хоккеист Дмитрий Саюстов забил вторую шайбу. Автором третьей шайбы (она оказалась в воротах противника перед самым окончанием матча) вновь стал Микаэль. «Хорошая игра, — отметил нападающий. — Да, у нас последние пару игр были проблемы, но мы постарались быть одной командой на льду, нужно продолжать в том же духе. Сейчас каждая игра важна, команда старается быть более сплоченной на льду, и нужно перенести это настроение на будущие игры».

Фото: архивы пресс-служб