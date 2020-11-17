Сибирский мутант. Глава Роспотребнадзора сообщила, что в нашем регионе циркулирует свой вариант коронавируса

Эксперты Роспотребнадзора выявили изменения коронавирусной инфекции, циркулирующей в Сибирском регионе. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». По словам госпожи Поповой, у нас формируется собственный вариант коронавируса с «определенными мутациями». Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением инфекции Татьяна Голикова сообщала, что в стране циркулирует более ста штаммов ковида. По мнению научного сообщества, что из-за мутаций вирус становится более заразным, но менее опасным.