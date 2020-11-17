Достаточно одного теста. Выписывать коронавирусных пациентов будут после первого же отрицательного анализа

Переболевших коронавирусом пациентов будут выписывать после первого отрицательного теста. «Вступили в силу новые изменения в санитарные правила: пациенты выписываются с выздоровлением для занятий трудовой деятельностью после получения одного отрицательного результата амбулаторного исследования, – рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Еще одно важное изменение касается выписки лиц, которые были в контакте с больными коронавирусом и у которых не проявились клинические симптомы – через четырнадцать дней они могут приступать к работе или учебе без проведения лабораторного исследования на коронавирус». Министр также подчеркнул, что срок выполнения лабораторного исследования на ковид не должен превышать сорока восьми часов с момента поступления теста в лабораторию.

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