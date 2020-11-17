Еще у 179 новосибирцев обнаружили коронавирусную инфекцию

С учетом данных за 16 ноября, в регионе уже 20 354 случая заражения ковидом за все время пандемии.
По информации оперативного штаба, за прошедший понедельник коронавирус диагностировали еще у ста семидесяти девяти новосибирцев. Среди выздоровевших — тоже серьезный плюс: выписались сто тридцать шесть человек.
Скончались от коронавируса за минувшие сутки шесть пациентов: среди умерших – только женщины. Двум из них было по семьдесят три года, возраст остальных — пятьдесят лет, пятьдесят три года, пятьдесят шесть и пятьдесят девять лет. В отделениях реанимациях сейчас находятся сто семьдесят семь новосибирцев, пятьдесят два человека – на ИВЛ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.