Еще у 179 новосибирцев обнаружили коронавирусную инфекцию

По информации оперативного штаба, за прошедший понедельник коронавирус диагностировали еще у ста семидесяти девяти новосибирцев. Среди выздоровевших — тоже серьезный плюс: выписались сто тридцать шесть человек.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки шесть пациентов: среди умерших – только женщины. Двум из них было по семьдесят три года, возраст остальных — пятьдесят лет, пятьдесят три года, пятьдесят шесть и пятьдесят девять лет. В отделениях реанимациях сейчас находятся сто семьдесят семь новосибирцев, пятьдесят два человека – на ИВЛ.