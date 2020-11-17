Парад снегоуборочной техники. Более 800 машин выехали на борьбу с первыми снегопадами

16 ноября для уборки снега на новосибирских дорогах вышли восемьсот сорок четыре единицы техники. Как прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в первую очередь на региональных и межмуниципальных дорогах от снега очищают маршруты движения школьных автобусов и регулярных пассажирских перевозок. По словам господина Костылевского, к первому снегопаду дорожники были готовы заранее. Движение снегопада началось со стороны Омской области и распространилось на всю территорию Новосибирской области с различной интенсивностью. Предписания по готовности к обильным осадкам были выданы заблаговременно, за счет того, что у владельца дороги — ТУАД (территориальное управление автомобильных дорог) — имеются метеостанции, позволяющие давать прогноз за трое суток.

Практически все снегоуборочные машины оборудованы системой «Глонасс», которая позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени. Под строгим контролем находится состояние конструктивных элементов дороги, выявляются дефекты содержания дорог.

Сообщить о некачественной уборке снега на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно по горячей линии круглосуточного диспетчера по телефону +7-913-949-00-30 (730 – короткий номер для абонентов «МТС»).