Дайте кислород. Новосибирское правительство дополнительно закупит 300 концентраторов кислорода

На фоне сложной ситуации по коронавирусу в области власти решили: необходимо доставить в новосибирские больницы новые концентраторы кислорода. Согласно условиям договора, триста концентраторов должны привезти на склад медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» до конца ноября. Стоимость контракта составляет шестнадцать с половиной миллионов рублей, цена одного концентратора — пятьдесят пять тысяч. Поставщиком оборудования выступает компания «Стормовъ», расположенная в подмосковном Красногорске.