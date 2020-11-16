Ценные поправки. Новосибирскую область ждет дополнительное финансирование благодаря поправкам в федеральный бюджет

Депутаты и Правительство Российской Федерации подготовили поправки, касающиеся финансирования Новосибирской области из федерального бюджета. По сообщению господина Жукова, речь идет о помощи в виде межбюджетных трансфертов по целому ряду важнейших направлений. «Назову некоторые наиболее важные цифры по 2021 году. Так, дополнительно в федеральном бюджете выделяются дотации 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности Новосибирской области – это поможет региону выполнить свои социальные обязательства, и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2,4 млрд рублей, – отметил первый вице-спикер Годсумы. – Очень важная тема – бесплатное горячее питание в начальной школе не реже одного раза в день. Напомню, что очень долго депутаты добивались принятия этой нормы, с 1 сентября этого года она заработала. Здесь для обеспечения выполнения данной нормы на федеральном уровне предлагается предусмотреть почти 1,5 млрд рублей для Новосибирской области».

Предлагается выделить около 5,6 млрд рублей на выплаты ежемесячного пособия на каждого ребенка с трех до семи лет в малообеспеченной семье и 0,9 млрд рублей – на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка. Кроме того, более 1,8 млрд рублей будет направлено на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.