Поддержите общепит! Рестораторы написали обращение к губернатору Новосибирской области

«Мы являемся мировыми рекордсменами по закрытию, свыше ста тридцати дней невозможности осуществления профессиональной и предпринимательской деятельности. Напоминаем, что на сегодня ни одно предприятие не получило ни одной меры региональной поддержки за весь период действия разнообразных ограничительных мер с 27 марта 2020 года по текущий момент, то есть полноценные семь месяцев», — говорится в письме к губернатору Андрею Травникову. Новосибирские рестораторы просят власти о компенсации затрат на коммунальные платежи во время простоя. Также они хотят, чтобы заведения вновь работали в привычное время и чтобы в городе ввели систему QR-кодов. «Предлагаем рекомендовать арендодателям коммерческих площадей пересмотреть начисление арендных плат и перевести арендодателей на систему процентного соотношения аренды и фактической на время действия постановления», — также просят рестораторы. Кроме того, они надеются на облегчение налоговых выплат и выплаты в размере МРОТа и районного коэффициента на каждого сотрудника отрасли.