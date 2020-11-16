Травмам вопреки: хоккейная «Сибирь» выиграла у магнитогорского «Металлурга»

Новосибирский хоккейный клуб победил в домашнем матче с магнитогорским «Металлургом» игра закончилась со счетом 3:2. Шайбы в ворота противника забили спортсмены «Сибири» Ефим Гуркин (две шайбы) и Юусо Пуустинен. «Поздравляю ребят и болельщиков с победой, она была нужна нам, как воздух, — сказал главный тренер новосибирской команды Николай Заварухин. — Сегодня в третьем периоде где-то неуверенно сыграли и в начале пропустили ненужные голы — должны были по-другому сыграть. Надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности». Стоит отметить, что в ходе игры, на двадцать седьмой минуте, получил травму наш голкипер Антон Красоткин. Он не смог продолжить матч. Медицинское обследование показало, что на восстановление вратарю потребуется две-три недели.

Фото: архивы пресс-служб