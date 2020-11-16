«Золотая полка» будет стоять в Новосибирской области. Детская модельная библиотека Искитима стала победителем всероссийского конкурса

Детская модельная библиотека города Искитима, обновленная в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году, заняла третье место на Всероссийском конкурсе модельных библиотек «Золотая полка» в номинации «Лучший модельный фонд детской библиотеки». В рамках конкурса соревновались более ста библиотек из разных регионов страны. «После модернизации фонд нашей библиотеки пополнился на 4 811 экземпляров, при этом увеличился процент художественной литературы в его составе. Дополнилась коллекция книг – лауреатов литературных премий, краеведческий фонд, фонд русской классики, – отметила директор детской модельной библиотеки Искитима Татьяна Юрина. — В качестве призов библиотека получит диплом от Министерства культуры Российской Федерации и тридцати книг от Межрегионального коллектора «Гранд-Фаир» из каталога «Сто лучших книг для детей».



Фото: архивы пресс-службы