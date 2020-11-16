Первый проигрыш сезона. Баскетбольный клуб «Новосибирск» после нескольких побед уступил столичной «Руне»

Баскетболисты «Новосибирска» одержали на старте сезона три победы подряд. Матч с московской «Руной» стал для них первым поражением. В Москву из-за травм и сомнительных тестов на ковид новосибирские спортсмены приехали без нескольких ведущих игроков и тренера. Особенно досадной потерей стало отсутствие лидера и капитана Сергея Токарева, а также новичка – американского легионера Хавьера Хилл-Мэиса. Дело в том, что именно эта пара во многом определяет игру команды.

Во вторник «Новосибирск» будет играть в Ярославле с местным клубом «Буревестник».

Фото: архивы пресс-служб