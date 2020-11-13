Елочные базары заработают в Новосибирске с началом календарной зимы

1 декабря город наполнится фирменным ароматом Нового года. Нет, речь не о мандаринах — в первый день официальной зимы откроются елочные базары. «В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено тридцать договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, — сказано в сообщении пресс-центра мэрии. — Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности». Также Мэрия опубликовала карту с торговыми точками, где, вероятно, откроются новогодние базары — они будут работать во всех районах Новосибирска. Сейчас на карте указано почти полторы сотни торговых точек.