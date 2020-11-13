Новости оперштаба: еще четыре новосибирца скончались от тяжелого течения коронавирусной инфекции

По сообщению регионального оперштаба, за прошедший четверг коронавирус был диагностирован еще у ста восьмидесяти четырех новосибирцев. Сто двадцать восемь человек за 12 ноября выписались с выздоровлением.

В отделениях реанимации в настоящее время борются за жизнь сто семьдесят четыре пациента, в том числе пятьдесят один – на искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались четыре новосибирца: мужчина восьмидесяти четырех лет и три пожилые женщины – девяностолетняя пациентка и две женщины в возрасте семидесяти четырех лет.