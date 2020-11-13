Гончарный круг, ручное пламя и изготовление свечей. Исторический парк «Россия — моя история» приглашает новосибирцев оригинально провести выходные

В этом году команда Исторического парка придумала для гостей особую программу «Древние ремесла». 14 ноября с 11:00 до 17:00 будут проходить тематические экскурсии с мастер-классами, подготовленными совместно со студией исторической реконструкции Terra Historica. В 11:00 и 15:00 состоится экскурсия «Как приручить пламя: огонь в истории Древней Руси», после которой все желающие смогут отправиться на мастер-класс «Изготовление свечей». В 13:00 и 17:00 пройдет экскурсия «Гончарный круг и тепло рук: гончарное ремесло древних русичей» и мастер-класс «Гончарное дело».

Записаться на экскурсии и мастер-классы можно по телефону 349-39-29. Количество мест ограничено.

Исторический парк находится по адресу ул. Василия Старощука, 24

Фото: архивы пресс-служб