Первая новогодняя: праздничную елку установили у Центрального рынка

Первую новогоднюю елку в нашем городе поставили возле входа в Центральный рынок. Ее появление удачно совпало с масштабным снегопадом: еловые ветки теперь украшает блестящий снег – пока традиционный декор, шарики-хлопушки еще не повесили. Правда, на верхушку зеленой красавицы уже водрузили большую звезду. Дерево, к слову, искусственное, так что ни одна елка не пострадала.