Новосибирская Академия Игоря Крутого в ноябре переезжает в новое стильное пространство

В помещении предусмотрена большая сцена – преподаватели и студенты давно доросли до ее масштабов. Отныне концерты и квартирники обретут другое звучание, ровно как и процесс обучения: учебные кабинеты и студия звукозаписи также будут оснащены новым современным оборудованием. Все это делается для того, чтобы студенты Академии Игоря Крутого добивались еще более крутых результатов, наслаждаясь интересными и продуктивными занятиями.

Академия Игоря Крутого – создатель музыкальных проектов «Детская новая волна», «Битва талантов», «Детское Евровидение», а также популярных телевизионных программ «Детская утренняя почта», «Горячая десяточка», «Детская песня года».

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