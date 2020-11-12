Без «шайбы престижа»: хоккейная «Сибирь» проиграла белорусам с разгромным счетом 6:0

В домашнем матче с минским «Динамо», состоявшемся вечером 11 ноября, новосибирцы не смогли забить ни одной шайбы. В первом периоде наши хоккеисты пропустили сразу пять шайб в свои ворота – «динамовцы» открыли счет уже на третьей минуте игры. «Сибирь» поменяла вратаря на тринадцатой минуте, однако эта рокировка команде не помогла. Финальная шестая шайба была заброшена в ворота сибиряков во втором периоде, на последних минутах тайма. В третьем периоде счет остался прежним – 6:0 не в нашу пользу.

«Хотел бы обратиться к болельщикам и извиниться за такой матч и первый период, за свою игру в частности. Внесём коррективы и сделаем всё, чтобы такого никогда не повторялось, — сказал хоккеист «Сибири» Евгений Чесалин. — Да, провалили полностью первый период. Зашло все, что можно и нельзя. Но, в первую очередь, это наши ошибки. Это ошибки всей команды. Ни вратаря, ни защитников, ни нападающих, а всех вместе. Конечно, у нас все взрослые люди. Нужно как можно быстрее забыть это и двигаться дальше. На этом жизнь не останавливается. Нам есть что доказывать и куда стремиться. Нужно забыть это поражение, как страшный сон».

Фото: архивы пресс-служб