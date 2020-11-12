Комфортная зима для «сибирских» обезьян и пингвинов: жителям зоопарка приготовили теплый павильон

Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило говорят, что маленьким всегда нужно больше тепла. Именно поэтому они устроили теплый павильон для мелких приматов. «Тепло в прямом смысле слова в павильоне для пингвинов и мелких приматов обеспечивается современным оборудованием, — рассказали в зоопарке. — Летом все животные большую часть времени проводят на улице. В зимний период в павильоне работают специальные лампы солнечного света». Впрочем, этот павильон становится домом не только для обезьян и пингвинов, но и для других животных, прибывших из далеких стран: для таких «гостей» сибирская зима с устойчивым минусом и редким солнцем — слишком суровое испытание.

Фото: архивы пресс-служб