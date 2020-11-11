Памятники в цифре. Книжные памятники Сибири станут доступны в электронном виде

Новосибирская областная научная библиотека откроет электронный доступ к шестидесяти книжным памятникам из ценного фонда в рамках договора с Российской государственной библиотекой. С 2019 года библиотека осуществляет оцифровку особо ценных документов книжного наследия России в рамках национального проекта «Культура».

Книжные памятники Сибири — уникальные в своем роде издания, посвященные истории, культуре, экономике нашего края. «Работа по включению книжных памятников в Национальную электронную библиотеку не сводится к только сканированию, а представляет собой целый комплекс организационных, экспертных и технологических операций, в том числе аргументированный отбор документов с участием экспертного сообщества, научную обработку книг, их детальное археографическое описание, составление научных аннотаций, включение книг в Государственный реестр книжных памятников, их подготовку к сканированию с обеспечением всех необходимых мер сохранности, проведение сканирования и обработку изображений», – отмечает координатор проекта от библиотеки, руководитель Новосибирского регионального центра по работе с книжными памятниками Станислав Ермоленко.