Снова в школу! Ученики наконец вернуться в родные классы после каникул

Долгие осенние каникулы ковидного года подходят к концу. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал приказ о том, как именно будут работать школы. 16 ноября, после трехнедельного отдыха, ребята вновь приступят к учебе. Школьников с первого по пятый класс и одиннадцатиклассников ждут традиционные офлайн-уроки, остальные ребята начнут грызть гранит науки в онлайне. Малокомплектные школы и коррекционные учебные заведения будут работать в очной форме для всех классов.