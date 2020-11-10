Покатаемся? Главный каток Новосибирска будут заливать во второй декаде декабря

По информации пресс-службы управления физкультуры и спорта мэрии, главный каток города откроется во второй декаде декабря. Об этом сообщил главный инженер муниципального учреждения «Стадион» Алексей Шумкин. «Каток возле Оперного театра будет заливаться во второй декаде декабря — раньше нам никто не даст там работать. Когда уже начнут устанавливать городскую елку и ставить ограждения, тогда и мы начнем готовить территорию: завозить различные модули, очищать площадку и заливать лед», – рассказал господин Шумкин. Размер катка составит более двух тысяч квадратных метров. Чтобы покататься, можно будет брать коньки напрокат, у катка организуют теплые раздевалки. Кроме того, планируется установить дополнительный модуль, который позволит избежать очередей в период пандемии. Ожидается, что в городе будут работать еще несколько крупных катков, в частности на территории стадиона «Чкаловец» и в Нарымском сквере.