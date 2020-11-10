Деньги вместо земли. Более 115 миллионов рублей получили многодетные семьи Новосибирской области

Почти триста многодетных семей в регионе получили выплаты на общую сумму сто пятнадцать миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Такие семьи могут воспользоваться правом на получение единовременной денежной выплаты взамен земельных участков с мая 2020 года.

Сейчас в списке, сформированном региональным министерством труда и социального развития, — 4 830 многодетных семей, вставших на учет на предоставление земельных участков для индивидуального строительства в собственность бесплатно. Размер единовременной денежной выплаты составляет двести шестнадцать тысяч рублей для семей, воспитывающих троих детей, двести восемьдесят восемь тысяч рублей для семей, имеющих четверых детей, и триста шестьдесят тысяч для семей с пятью и более детьми.