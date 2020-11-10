Победа после карантина: волейбольный клуб «Локомотив» выиграл в первом полуфинальном матче Кубка России

После вынужденного перерыва длиною в месяц подопечные тренера Пламена Константинова обыграли хозяев этапа - нижневартовский «Самотлор» - сразу в трех партиях (25:21, 25:15, 25:15). Лучшим в матче и в составе новосибирской команды стал Дражен Лубурич, на счету диагонального девятнадцать очков, у сербского доигровщика Марко Ивовича - десять очков.

Следующий матч «Локомотива» состоится 11 ноября: наши «железнодорожники» сыграют с командой «Белогорье».

Фото: архивы пресс-служб