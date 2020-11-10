Онкобольные будут получать помощь, какой бы серьезной ни были ситуация с коронавирусной пандемией

С начала пандемии оказание помощи онкобольным в Новосибирской области не прекращалось. Об организации медпомощи таким пациентам рассказал на брифинге в Правительстве региона главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский. «Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, онкологический диспансер продолжает работать и оказывать помощь пациентам. Мы принимаем больных, проводим операции, химиотерапии, лучевые терапии, – отметил Олег Иванинский. – Более того, продолжается работа по строительству корпуса патанатомии, а также возводится корпус под отделение химиотерапии на тридцать мест. Все задачи по онкологии, поставленные в рамках нацпроекта „Здравоохранение“, у нас выполняются». Если у онкобольного обнаружен ковид, то сначала он проходит лечение от коронаврусной инфекции, только после этого его госпитализируют в диспансер. Также господин Иванинский сообщил, что внедрено дистанционное наблюдение больных, которые получают таблетированную терапию.