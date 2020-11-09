И снова ограничения. В Новосибирской области планируется расширить список запретов в связи с пандемией

Губернатор Андрей Травников сообщил, что в связи с тяжелой ситуацией по коронавирусной инфекции в области будут введены новые ограничения. Они относятся к кинотеатрам, расположенным в торговых центрах, а также к детским площадкам и фуд-кортам. «Ситуация напряженная, новые ограничительные меры придется вводить, — сказал господин Травников во время оперативного совещания. — Нам на следующей неделе надо вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах, ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, кинотеатров в торговых центрах, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия. Также попрошу посмотреть на ситуацию вокруг зоопарка, удается ли в условиях такого наплыва обеспечить санитарные меры». При этом губернатор отметил, что ситуацию с COVID-19 все же удалось стабилизировать и «создать условия для нормального планового функционирования системы здравоохранения по оказанию медпомощи ковид-больным». «Но говорить о положительной динамике рано, пока переломить ситуацию нам не удается», — добавил Андрей Травников.