Шайба не пройдет. В хоккейной «Сибири» — новый вратарь

Двадцатиоднолетний Арсений Ахметов — воспитанник казанского хоккея. Спортсмен играл в командах Молодежной хоккейной лиги «Ирбис» (Казань) и «Капитан» (Ступино). В 2017 году Арсений стал игроком «Сочи». В сезоне КХЛ 2020/2021 он провел два матча. В Высшей хоккейной лиге принимал участие в составе ХК «Рязань» и ХК «Ижсталь».

Кроме того, «Сибирь» договорилась о подписании контракта до конца сезона с двадцатичетырехлетним защитником Николаем Демидовым. Хоккеист переехал в Новосибирск в 2015 году, сезон 2015/2016 провел в МХЛ за «Сибирских снайперов», а уже в следующем дебютировал в КХЛ за «Сибирь». У Демидова сто тридцать две игры в матчах регулярных чемпионатов и три — в Кубке Гагарина.

Фото: архивы пресс-служб

