Фрукты, ягоды и рыба перекроют дороги новосибирцам на левом берегу

В субботу, 7 ноября, в Ленинском районе Новосибирска — рядом со зданием городского универмага — пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Сюда могут смело отправляться желающие закупить провизию. На ярмарке будут продавать фрукты и овощи, ягоды и мед, а также рыбу, мясо и молоко с фермерских хозяйств.

Ярмарка начнется в десять утра и продлится шесть часов. В это время будет прекращено движение и ограничена парковка транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев, на участке от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина. Автобус №45 будет ходить от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Покрышкина, далее – через площадь Карла Маркса по проспекту Карла Маркса, а затем – по действующей схеме. Автобусы №43 и №60 будут ходить по улице Титова через улицу Покрышкина, затем по улице Сибиряков-Гвардейцев, далее — по действующим схемам. Автобусы №11 и № 20 будут следовать по улице Ватутина на площадь Карла Маркса для разворота и движения в обратном направлении. Маршрутное такси №55 будет идти по улице Сибиряков-Гвардейцев, оттуда – по улице Покрышкина, затем – по площади Карла Маркса, далее – по проспекту Карла Маркса, а затем – по действующей схеме. Объехать перекрытую территорию автовладельцы смогут по дорогам общего пользования.