Пародия строгого режима: заключенные новосибирской колонии спародировали клип Uno группы Little big и получили миллионные просмотры в интернете.

Конкурс «Один в один» проводится между местными исправительными колониями. Участники сами шьют себе костюмы, подбирают прически и в целом создают образ. «В подобных конкурсах принимают участие все желающие осужденные, обычно это люди, задействованные в кружках художественной самодеятельности, которые есть во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, – комментируют в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. — Победители этого года состоят в творческом коллективе „Фауст“, который функционирует в исправительной колонии №9 уже более пятнадцати лет».

Создавая пародию на Little Big, женщины из ИК №9 не ожидали особого успеха. Однако пользователи Сети оценили их творчество: новая «интерпретация» клипа на песню Uno суммарно набрала уже более миллиона просмотров в соцсетях.

Желающие посмотреть креативный ролик от «Фауста» могут пройти по ссылке

Фото: архивы пресс-служб