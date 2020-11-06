Женская ИК №9 выиграла у других колоний в конкурсе двойников «Один в один».
Пародия строгого режима: заключенные новосибирской колонии спародировали клип Uno группы Little big и получили миллионные просмотры в интернете.
Конкурс «Один в один» проводится между местными исправительными колониями. Участники сами шьют себе костюмы, подбирают прически и в целом создают образ. «В подобных конкурсах принимают участие все желающие осужденные, обычно это люди, задействованные в кружках художественной самодеятельности, которые есть во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, – комментируют в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. — Победители этого года состоят в творческом коллективе „Фауст“, который функционирует в исправительной колонии №9 уже более пятнадцати лет».
Создавая пародию на Little Big, женщины из ИК №9 не ожидали особого успеха. Однако пользователи Сети оценили их творчество: новая «интерпретация» клипа на песню Uno суммарно набрала уже более миллиона просмотров в соцсетях.
Желающие посмотреть креативный ролик от «Фауста» могут пройти по ссылке
Фото: архивы пресс-служб
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