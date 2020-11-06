Новосибирцам предлагают платное лечение от ковида — за деньги положат с любой формой

Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства теперь принимает пациентов платно. В зависимости от характера течения заболевания ценник варьируется от семнадцати до тридцати двух тысяч рублей за сутки (это без учета платы за реанимацию: если потребуется, она оплачивается по тарифу «девять тысяч триста пятьдесят рублей за сутки). В медицинском центре сообщают, что для обращения нужно иметь симптомы ковида: повышенную температуру, одышку, потерю обоняния. Если симптоматика имеется, можно и без тестов, и без КТ получить платное место в палате. Работники центра установят степень тяжести коронавируса: легкое течение болезни обойдется в семнадцать тысяч, среднее — в двадцать пять тысяч рублей (приведены цены за день). В эту стоимость включены лекарства, питание, диагностика (правда, в «диагностику» не входит ПЦР-тест на COVID-19 и КТ легких). Впрочем, КТ можно пройти за отдельную плату: томография без контраста обойдется в сумму чуть более семи с половиной тысяч. В окружном центре отметили, что бесплатно они берут лишь тяжелых пациентов. Тем не менее, и для тяжелых коронавирусных больных предусмотрен свой «пункт в прайсе» — их готовы принять всего за тридцать две тысячи в день.